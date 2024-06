Justizopfer: Nach Unfall den Gutachtern ausgeliefert

Rosina Toth fährt mit ihrem Rollstuhl zum Gerichtssaal im Justizpalast. Zu Fuß wäre es für die ehemalige Judo-Jugendstaatsmeisterin unmöglich. Gerichtsgebäude sind der 61-Jährigen aus Klosterneuburg-Kierling nicht fremd. Doch die Nerven sind angespannt. Seit 2009 kämpft sie darum, eine Versehrtenrente zugesprochen zu bekommen.

Damals, am 3. März, wurde die ehemalige Versicherungsmitarbeiterin ohne eigenes Verschulden in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der gegnerische Lenker war alkoholisiert, als er Toths Auto bei Königstetten abschoss. Was danach geschah, könnte Bücher füllen. Der KURIER berichtete erstmals 2016 über den Fall.