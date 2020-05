Justiz ermittelt gegen Priklopil-Freund

Der Terminkalender von Jörg Ziercke, dem Präsidenten des deutschen Bundeskriminalamtes ( BKA), weist in diesem Monat nur noch einen freien Tag aus. Das ist der kommende Montag. Und das ist auch der Grund, warum am Montag der Endbericht der Kampusch-Evaluierungskommission präsentiert wird. Denn mithilfe der US-amerikanischen Bundespolizei FBI und des deutschen BKA wurde die innenpolitisch so brisante Entführungsaffäre noch einmal aufgerollt. Ziercke soll als unbelasteter Zeuge das Ergebnis präsentieren.

Zum Ergebnis heißt es aus dem Innenministerium noch „kein Kommentar“. Aber aus Ermittlerkreisen ist durchgesickert, dass die viel diskutierte Mehrtäter-Theorie zerbröselt sei. Auch ein Justiz-Sprecher bestätigt dem KURIER, dass es keine neue Erhebungsansätze gegen angebliche Mittäter gibt.