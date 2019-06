Juni viel zu warm und überdurchschnittlich trocken

Regenschauer und Gewitter sorgten lokal für große Regenmengen. Der nasseste Ort war Fischbach in der Steiermark, wo es 95 Liter pro Quadratmeter regnete.

Noch kein Tropfen Regen in Linz

"Dem gegenüber stehen aber zahlreiche Orte, die nahezu komplett trockene zwei Wochen hinter sich haben", sagte ein Experte gegenüber dem meteorologischen Institut UBIMET. In Linz regnete es im Juni bisher gar nicht.

Auch die kommenden Tage fallen sommerlich warm aus, zudem sorgen die sehr milden Nächte für hohe Tagesdurchschnittstemperaturen. Mit bis zu 33 Grad wird es am Donnerstag am heißesten, die 30 Grad sind aber fast jeden Tag in Reichweite. Die nächste Hitzewelle kündigt sich für die kommende Woche an, dann fällt aus heutiger Sicht auch wieder die 35-Grad-Marke.