Junger Rapid-Fan musste sich vor sechs Angreifern ausziehen

Sein Klub hat zwar das Match gewonnen, doch ein junger Wiener seine Kleidung verloren. Oder vielmehr: Sie soll ihm gestohlen worden sein. Der 18-Jährige - durch T-Shirt und Pullover deutlich zu erkennender Rapid-Fan - zeigte nach dem Match am Sonntag in Graz bei der Polizei an, dass er von sechs Burschen umzingelt und unter Gewaltandrohung gezwungen worden sei, seine Fan-Kleidung auszuziehen und ihnen zu übergeben. Außerdem hätten sie ihm zwei bis drei Ohrfeigen verpasst.