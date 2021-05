Junger Motorradfahrer bei Kollision mit Traktor in Tirol verletzt

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend in Voldöpp in der Gemeinde Kramsach (Bezirk Kufstein) beim Zusammenstoß mit einem Traktor verletzt worden. Er wollte nach Angaben der Polizei die Zugmaschine samt nicht für den Straßenverkehr zugelassener Rundballenpresse überholen und übersah dabei, dass der 44-jährige Traktorfahrer gerade nach links abbiegen wollte. Der Bursche stürzte in Folge der Kollision. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr auf der L 211. Das Motorrad wurde zwischen den beiden linken Reifen des Traktors eingeklemmt und schwer beschädigt.