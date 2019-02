Junge Frau über Freundschaft mit Holocaust-Überlebendem

Aaron Kerns Kopf ist abwechselnd nach oben gestreckt und nach unten geneigt – mit seinem Smartphone versucht er, alles in Bildern festzuhalten. Gemeinsam mit seiner Frau Leslie steht Aaron (65) vor der Städtischen Musikschule in der d’Orsaygasse in Wien-Alsergrund. Sein Vater Arthur war in den 1930er-Jahren hier zur Schule gegangen, bevor er 1939 mit einem Kindertransport nach Frankreich gebracht und vor den Nazis gerettet wurde.

„Ich wollte Wien sehen“, sagt Aaron Kern. Das Haus sehen, in dem sein Vater aufgewachsen ist. Den Weg, den sein Vater täglich zur Schule gegangen ist. Die Wohnung, in der seine Mutter in ihrer Kindheit gelebt hatte. „Für mich schließt sich hier der Kreis“, sagt Aaron. „Ich wünschte, mein Vater wäre hier, um mir alles zu zeigen.“ Aber stattdessen übernimmt das Lilly Maier, 26 Jahre alt, Historikerin.