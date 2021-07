Jubel für Musicalpremiere im Rhythmus der Gloria Estefan

Mit der 2020 verschobenen deutschen Uraufführung von „On Your Feet“ gelang Intendant und Regisseur Alex Balga nach Ansicht des Premierenpublikums ein großer Wurf. Mit viel Charisma und noch mehr Temperament zeigte sich die gebürtige Brasilianerin Myrthes Monteiro als stimmgewaltige Idealbesetzung. Mit Estefan-Hits, wie „Conga“ oder „Don’t Want To Loose You Now“ sowie pulsierenden Tanzszene, einem internationalen Ensemble ohne Schwächen, aber auch einer mitreißenden Geschichte über Flucht, Migration und Korruption im Musik-Business, wurde das Publikum erobert.

Kampf an die Spitze

Der harte Kampf des aus Kuba stämmigen Paares Emilio und Gloria Estefan mit ihrer Band "Miami Sound Machine im verrückten menschenverachtenden Wettrennen an die Spitze der US-Charts war aufreibend. Frank van Hengel als Emilio überzeugte spielerisch und mit Gesang.