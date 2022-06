Jetzt wird es feurig rot in den Erdbeer-Beeten

Vom Feld ins Hochbeet

Franz Lehner war einer der ersten Erdbeerbauern, die auf Hochbeete, Folientunnel und Gewächshaus in Haag umstellten. Vorteile gibt es in den Erdbeer-Kisteln, die ein wenig an Balkon-Pflanzen erinnern, eine ganze Reihe: Die zarten Pflanzen sind geschützt vor Wind und Wetter, Schnecken oder Pflanzenkrankheiten. Die Früchte platzen nicht mehr so schnell auf, Schmutzspuren oder zerfressene Blätter sind damit Geschichte. Die Kunden freut es, dass die Pflückposition angenehmer und kreuzschonender ist. Erntehelfer ordnen Blätter und Früchte mit Halteschnüren immer schon so, dass das Pflücken noch verlockender und ertragreicher wird. Beim Bewässern – es funktioniert auf Knopfdruck – braucht es noch das richtige Gespür für die Witterungsverhältnisse. Lehner: „Die Pflanzen bekommen acht bis zehn Mal täglich Wasser.“

Die Vorarbeiten begannen im Beerenland schon im Februar. Dann wurden die zuerst in Kühlanlagen auf 1,5 Grad gefroren Pflänzchen auf die Felder gebracht, gehegt und gepflegt. Und seit der Umstellung auf Stellagen-Kultur geht die Erdbeer-Saison mit einer zweiten Ernte im Herbst in die Verlängerung. Ein Rat an regional orientierte Konsumenten: Auch später im Jahr müssen Erdbeeren nicht unbedingt aus Destinationen weit im Süden stammen. Lehner: „Unsere Erdbeeren gibt es bis Dezember. Die Nachfrage ist aber jetzt am größten.“ Die Preise mussten leicht angepasst werden, weil auch Kosten für Pflanzen und Pflege explodierten.