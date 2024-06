Jerry-Cotton-Romane: Der Agent, der niemals altert

Die frühen Heftromane kosteten wenige Groschen und waren so für jedermann leistbar, das brachte ihnen aber auch den unter Fans unbeliebten Beinamen „Groschenroman“ ein. Das Format existiert auch in den USA (Dime Novel) oder in Großbritannien (Penny Dreadfuls). Die Themenbereiche sind breit gestreut und reichen vom Krimi über Arzt- und Heimatromanen bis zu Western.

Apropos Deutsch: Obwohl deutsche, österreichische und Schweizer Autoren Cotton schreiben, spielen die Romane in den USA, konkret in New York. Und das ganz bewusst, schildert Oliver Pink: „Weil es in den 1950er Jahren exotisch war. Damals war New York ganz weit weg.“ Zwar wurden die Hefte in 16 Sprachen übersetzt und sind in 50 Staaten erschienen, aber „bis heute nie in den USA“.

Das mag die Verwirrung im realen FBI dann schon erklärt haben, als sich Ende der 1950er-Jahre eine Flut an Fanpost über die US-amerikanische Bundespolizei ergoss: Leserinnen und Leser hielten den fiktiven Agenten für echt und baten schriftlich um Autogramme, berichtet der Regisseur: „Das FBI hat dann eine Zeit lang sogar einen eigenen Mitarbeiter abgestellt, um diese Briefe zu beantworten.“