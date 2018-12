Jeder zweite Wiener Schüler hat nicht Deutsch als Umgangssprache

Keine wirkliche Überraschung zeigen die Zahlen, der in Österreich lebenden Ausländer. Mit Anfang des Jahres befanden sich rund 679.600 Personen mit ausländischem Geburtsort in Wien. Heißt: 36 Prozent der in der Bundeshauptstadt lebenden Menschen wurden nicht in Österreich geboren. Es ist auch hier der höchsten Anteil von allen Bundesländern. Im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus war mit 48,1 Prozent der Anteil am höchsten. Dahinter rangieren die Brigittenau mit 44,7 Prozent und Margareten mit 43,9 Prozent. Hietzing (26,3 Prozent) und Liesing (24,4 Prozent) weisen den geringsten Anteil auf. Die Serben stellen in der Bundeshauptstadt mit rund 89.300 Personen die größte Gruppe dar. Auf Platz zwei befinden sich in der Türkei geborene Personen (66.900), gefolgt von jene aus Deutschland (51.200) und aus Polen (48.700).