Wiens Zukunft: Weniger Zuwanderung, mehr Alte

Auswirkung auf Alterspyramide

Das nur mehr moderate Wachstum hat - in Kombination mit steigender Lebenserwartung - aber auch eine klare Auswirkung auf die Alterspyramide. Die Prognose kommt zu dem Schluss, dass Wien nach Jahren der Verjüngung wieder älter wird. So werden etwa die in den 1960er-Jahren geborenen Babyboomer in die Generation über 80 Jahre "hinaufaltern". Die absolute Zahl dieser Hochbetagten wird sich zwischen 2018 und 2048 auf mehr als 160.000 verdoppeln, hieß es.

Höchst unterschiedlich dürfte die Entwicklung in den Bezirken verlaufen, wo ein teils deutlicher Anstieg mitunter sogar einer Schrumpfung gegenübersteht - wobei anders als bei der Gesamtprognose, die 30 Jahre umfasst, bei der kleinteiligen Erhebung nur der Zeitraum der nächsten 20 Jahre betrachtet wurde. Wachsen werden vor allem die großen Randbezirke bzw. jene Gegenden, in denen neue Stadtteile errichtet werden. Die Donaustadt holt etwa, wohl dank der "Seestadt Aspern", stark zum größten Bezirk Favoriten auf. Die inneren Bezirke stagnieren oder werden sogar leicht schrumpfen, wobei Mariahilf hier den deutlichsten Rückgang verzeichnen könnte.