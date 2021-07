Jeder dritte Salzburger leidet unter Verkehrslärm: Grüne wollen Citymaut

Für eine Citymaut spricht sich auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aus. „Die täglichen Staus machen ein Handeln nötig“, sagt Markus Gansterer. Überall dort, wo die Citymaut eingeführt wurde, habe sie sich bewährt – London, Trondheim, Göteborg und Mailand. Als Musterbeispiel wird die schwedische Hauptstadt Stockholm angeführt. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei seit der Einführung 2007 von 30 auf mittlerweile 70 Prozent angestiegen. Die Zahl der Autos in der Innenstadt konnte um ein Fünftel reduziert werden – selbiges strebt Padutsch in Salzburg an.

Die Citymaut hat er als sein Wahlkampfthema auserkoren – der Verkehr sei eines „der brennendsten Themen in der Stadt“, sagt er. Bisher scheiterte er damit aber stets am Widerstand der anderen Fraktionen im Gemeinderat. Für die Einführung bedürfe es einer Änderung im Landesgesetz, erklärt er.