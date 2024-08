Das gab die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Mittwoch bekannt. Demnach handelt es sich bei dem Insekt um einen gefräßigen Schädling, der schwere Schäden in Land- und Forstwirtschaft verursachen kann. Das Risiko, dass er bald in Österreich in Erscheinung tritt, sei sehr hoch.