Jacke blockierte Reifen: Mountainbiker bei Sturz in Tirol getötet

Ein 48-jähriger Mountainbiker ist am Samstagnachmittag bei einem Sturz in Reith im Alpbachtal (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wurde der Unfall gegen 15.30 Uhr durch eine auf der Lenkstange hängende Jacke ausgelöst, die während der Fahrt zwischen Federgabel und Reifen hineingezogen wurde und diesen blockierte. Der Rumäne, der ohne Helm unterwegs war, sei in der Folge mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufgeschlagen.

Die Rettungskräfte versuchten vergeblich, den 48-Jährigen zu reanimieren. Er sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war mit einem 55-jährigen Rumänen unterwegs gewesen.