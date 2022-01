Jack Unterweger: Der Popstar unter den Serienmördern

Der 1. Prozess

Am 1. Juni 1976 wurde Jack Unterweger, 1950 geboren, in Salzburg wegen Mordes an einer Frau zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Autor

In der Justizanstalt Stein begann Unterweger zu schreiben, u. a. entstand „Fegefeuer“, ein autobiografischer Roman. Das brachte ihm die Zuschreibung „Häfnliterat“ ein. Unterweger wurde 1990 auf Bewährung entlassen.

Der Szene-Mann

Noch während der Haft setzen sich Künstler für ihn ein: Er sei das Beispiel einer geglückten Resozialisierung. Nach der Entlassung tauchte er in der Seitenblicke-Gesellschaft auf.

Der 2. Prozess

Nur Monate danach begann eine Mordserie an Prostituierten. Unterweger bestritt die Taten. Als ein Haar eines Opfers in seinem Auto gefunden wurde, flüchtete er in die USA, wo er am 27.2. 1992 verhaftet wurde. Der Mordprozess begann am 20. 4. 1994 in Graz und endete am 28.6. in erster Instanz mit lebenslang für neun Morde. Wenige Tage später erhängte er sich in seiner Gefängniszelle.