Jack Unterwegers Vertraute: "Habe einen Mörder geliebt"

Vor 20 Jahren wurde der Mädchenmörder und Häfenliterat Jack Unterweger wegen neunfachen Prostituiertenmordes ein zweites Mal zu lebenslanger Haft verurteilt. Wenige Stunden danach erhängte er sich in seiner Zelle. Die Rechtsanwältin und Autorin Astrid Wagner (ihr Buch "Unfassbar" beschreibt die Schattenseiten der Justiz) war als junge Juristin Unterwegers Vertraute. Eine Liebe, die sich auf Berührungen der Fingerspitzen, durchgedrückt durch ein Fliegengitter im Gefängnis, beschränken musste; auf schmachtende Briefe aus der Haft ("... sonst brennt da was unten – lass Dich umarmen, kuscheln"); und darauf, seine Wäsche waschen zu dürfen: "Dabei befällt mich ein zärtliches Gefühl." Am 24. Juni erscheint Astrid Wagners neues Buch "Verblendet" ( Seifert Verlag) über ihre Beziehung zu Jack Unterweger.

KURIER: Wie verlief das erste Treffen mit ihm?

Astrid Wagner: Es war ein Kontrast zu dem Bild, das man sich von ihm über die Medien gemacht hatte: sehr blass, schäbig, armselig, ärmlich. Wir hatten vorher Briefverkehr. "Halten Sie durch", habe ich ihm geschrieben, und ihm ein Hölzel gelegt, dass ich im Gericht in Graz Rechtspraktikantin war und um die Ecke wohne. Er war gleich per Du, das war typisch für ihn.

Haben Sie sich gleich verliebt?

Zuerst war da noch die Bianca ( Unterweger war mit der 18-Jährigen während der Fahndung auf der Flucht, Anm.), aber der U-Richter hat die Briefe verwechselt und mir Jacks Brief an sie und ihr seinen Brief an mich geschickt. Ihr hat’s dann gereicht und ich habe das Wäschekommando von ihr übernommen. Das war ein Gefühl der Verbundenheit, seine Wäsche zu waschen und ihm ins Gefängnis zu bringen. Er hat dann kleine Aufmerksamkeiten darin versteckt, und ich ihm..., eine Haarlocke...

Hätte es damals schon die so genannte Kuschelzelle gegeben...

Die hätten wir schon genutzt. Wir konnten uns ja nur durch ein Fliegengitter im Besuchstrakt berühren, von einer Hand zur anderen. Das war der einzig mögliche Kontakt. Es war wie bei einem Kochtopf, wenn der Deckel drauf ist. Ich hab’ ein tolles Kleid angezogen, und er hat gesagt, wie toll ich ausschau. Es war halt eine Liebe, wie sagt man? Platonisch? Nur im Kopf. Wenn ich im Bett gelegen bin, habe ich schon an den Jack gedacht, ich war ein romantisches Ding, aber kein Dummchen. Er hat viele Jahre im Knast verbracht und konnte besser damit umgehen. Er hat nie so plump über Sex geredet, letztlich war er ja ein Feingeist.

Feingeist? Er hat ein Mädchen umgebracht und danach sehr wahrscheinlich noch mindestens neun Frauen.