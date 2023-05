Ivica-Osim-Platz für Graz: "Ein Vorbild weit über den Fußball hinaus"

Punkt eins der Tagesordnung in der jüngsten Sitzung des Grazer Gemeinderats war unstrittig. Einstimmig votierten die Fraktionen dafür, das Areal vor dem Fußballstadion mit einem neuen Namen zu versehen: Es wird nach dem Erfolgstrainer des SK Sturm benannt, Ivica Osim. "Er hat Respekt und Zusammenhalt eingefordert und auch selbst gelebt", begründete Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). "Osim ist ein Vorbild geworden, weit über den Fußball hinaus."

Ab Juli wird das bisher bloß als Stadionplatz bezeichnete Areal Ivica-Osim-Platz heißen. Die Stadtregierung hofft, dass der Platz zu einem "Ort der Begegnung" werde: "Es wird ein Ort sein, an dem Fußballgeschichte und Freude am Spiel gefeiert werden", hieß es in dem Gemeinderatsantrag. "An dem nach der Fußballlegende benannten Platz können Fußballbegeisterte, Fans, Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen, um die Erinnerungen an die herausragende Persönlichkeit zu teilen und zu ehren."

