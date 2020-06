"Islamischer Staat" als Sozialschmarotzer

Die nötigen Daten wären in den Computern des Sozialministeriums zu finden, meinen Verfassungsschützer. Denn die meisten Austro-Terroristen nehmen alle Sozialleistungen ungehemmt in Anspruch. Etwa jener junge Tschetschene, der via Türkei nach Österreich zurückgekehrt ist. Er braucht eine Operation wegen einer schweren Augenverletzung. Auch an der Hand hat er Verletzungen. Er spricht von einem Verkehrsunfall. Die Beamten des Verfassungsschutzes vermuten aber Kriegsverletzungen. Ein Beamter: "Der lässt sich jetzt auf unsere Kosten das Auge operieren, damit er mit voller Kampfkraft wieder an die Front zurückgehen kann." Die Justiz kann dagegen nichts tun, denn für eine Anklage ist die Beweislage zu dünn.

Auch ihre Frauen und Kinder lassen "Allahs Krieger", wie sie sich gerne nennen, während des Kampfes vom Staat versorgen. Zwar wird viel Geld transferiert. Aber diese Geldströme fließen ausschließlich von Deutschland und Österreich ins Kriegsgebiet. So gibt es etwa ein Strafverfahren wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation, weil eine Frau mehrere Kameras für propagandistische Zwecke nach Syrien geschickt hatte. Es gibt Einzelspenden, die bei wenigen Hundert Euro beginnen – aber auch größere Beträge. Etwa jene 130.000 Euro, die ein IS-Sympathisant in Form eines Kreditbetruges in Deutschland erbeutet hatte. Umgekehrt ist noch kein Cent geflossen. Denn mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung und allen anderen Zuschüssen kommen die Frauen als alleinerziehende Mütter durch.

Sehr rasch werden die Ehefrauen meist bei Gericht vorstellig, wenn ein Söldner stirbt. Sie brauchen eine amtliche Sterbeurkunde, weil diese Voraussetzung für die Witwen- und Waisenpension ist. Relativ einfach war das Verfahren im Fall des vierfachen Vaters Hasan B. aus Wien-Hietzing. Ein Video zeigt in einer grauenhaften Szene, wie er am Flughafen Aleppo starb. Nach vier Monaten war er auch vom Bezirksgericht Hietzing für tot erklärt, und die Witwe konnte ihre Ansprüche geltend machen.

In vielen Fällen ist der Nachweis des Todes schwieriger, weil es keinen Leiche, keine Zeugen und keine Dokumentationen gibt. Da ist das Gericht auf die Angaben der Angehörigen angewiesen. Das zuständige Gericht leitet das "Verfahren zum Beweis des Todes" ein. In einem aktuellen Fall wird angegeben: "Soll in Aleppo, Syrien, getötet worden sein." In der amtlichen Verlautbarung heißt es dann: "Die verschollene Person wird aufgefordert, sich spätestens bis 31.10.2014 bei diesem Gericht zu melden, widrigenfalls der Beweis des Todes als hergestellt angesehen werden kann."

Ob auch wirklich alle tot sind, die für tot erklärt wurden, traut sich niemand bei der Justiz und im Innenministerium zu garantieren. Und wie viele Witwen von Terroristen es in Österreich bereits gibt, kann ebenfalls nicht gesagt werden. Denn das Sozialministerium übermittelt keine Daten an dass Innenministerium.