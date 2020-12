Ischgl verschiebt Pistenstart auf den Jänner

Ischgl wird den Skibetrieb erst im Jänner starten. Das gaben die Vorstände der Silvretta Seilbahn AG am Dienstagabend bekannt. Damit bleibt eines der größten und bekanntesten Skigebiete Österreichs über die Weihnachtsfeiertage auch für die Einheimischen und Tagesgäste geschlossen.

Für sie öffnen im Paznauntal ab 24. Dezember jedoch die Wintersportorte See und Kappl ihre Skigebiete. In Ischgl, das im März zum Corona-Hotsport wurde, sind an Spitzentagen über 20.000 Wintersportler im Skigebiet unterwegs. Kapazitäten, die weit über den Bedarf der Einheimischen im Paznauntal und der Region hinausgehen.

Österreichs Seilbahnbetreiber haben sich eigentlich zu einer Öffnung der Pisten bekannt, sobald diese rechtlich möglich ist. Auch wenn das aufgrund der geschlossenen Hotellerie und den Reisewarnungen in diese Corona-Winter nur den Einheimischen zu Gute kommt.

Wackeliger Start

Bis zuletzt gab es ein Ringen darum, unter welchen Auflagen der Pistenstart erfolgen kann. Zwischenzeitlich stand er vollkommen auf der Kippe. Am 24. Dezember werden nun die meisten Skigebiete - teilweise mit abgespecktem Angebot - unter verschärften Auflagen öffnen.

So müssen etwa in Gondeln, Kabinen und abgedeckten Sesselliften FFP-2-Masken getragen werden. Take-away am Berg wird untersagt.