Terrorismus in Österreich: So laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Erst am 10. Februar wurde ein 14-Jähriger festgenommen, er sitzt derzeit in U-Haft. Der mutmaßliche Anhänger des IS soll einen Terroranschlag auf den Westbahnhof geplant haben.

Ebenfalls um einen Anschlag bei einem Verkehrsknotenpunkt drehen sich die Untersuchungen im Fall eines mittlerweile 17-Jährigen : Er wollte am 11. September einen Anschlag am Wiener Hauptbahnhof verüben. Auch er ist in U-Haft. Es liegt ein psychiatrisches Gutachten vor, wonach er zurechnungsfähig sei heißt es. Die Verteidigung hat ein ergänzendes Gutachten in Auftrag gegeben, um eine Gefährlichkeitsprognose zu erstellen. Dieses steht noch aus.

Sich und andere für den IS opfern - das war auch der Plan eines 20-Jährigen aus Bruck an der Leitha (NÖ), der am 11. März einen Anschlag in 2024 in Mekka auf dem Gelände der Al-Harām-Moschee im Namen des IS einen Terror-Anschlag durchgeführt haben soll - er stach fünf Personen nieder und verletzte diese zum Teil lebensgefährlich. Er befindet sich jedoch in Saudi Arabien in Haft.

„Wir haben ein übersetztes Rechtshilfeersuchen an die Behörden in Saudi Arabien übermittelt“, teilte Bussek mit. Die Staatsanwaltschaft hofft, mehr Informationen über die Ermittlungsergebnisse in Saudi Arabien zu erfahren. Weitere Informationen gab die Sprecherin auf Nachfrage nicht preis.