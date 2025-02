Anschlag am Wiener Westbahnhof verhindert: 14-Jähriger festgenommen

Nur wenige Tage nach dem Anschlag in Villach haben Polizei und der Verfassungsschutz offenbar einen Terroranschlag verhindert, den ein 14-Jähriger am Wiener Westbahnhof geplant hatte.

Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, nahmen Ermittler des Landesamtes Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung (LSE) und Kräfte der WEGA den Jugendlichen am 10. Februar in Währing fest. Bei ihm wurden unter anderem zwei Messer und zahlreiches Material gefunden, das auf eine Anhängerschaft des Islamischen Staates (IS) hindeutet.

Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen Österreichischer Staatsbürger mit türkischen Wurzeln. Laut BMI hat er sich, wie auch der Villach-Attentäter, im Internet radikalisiert.

„Dieser Erfolg des Verfassungsschutzes zeigt die Wichtigkeit einer funktionierenden Terrorismusbekämpfung", so DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner. Die Ermittlungsmethoden der Sicherheitsbehörden müssen aber ständig an die fortschreitende Digitalisierung angepasst werden, um weiterhin effizient arbeiten zu können.“

Aktiv auf Tiktok

Vor der Festnahme erlangte das DSN Hinweise, dass ein zunächst unbekannter Anhänger einer terroristischen Vereinigung auf mehreren TikTok-Profilen Storys und Videos mit islamistischem Gedankengut verbreiten würde. Nachdem die Identität des IS-Anhängers festgestellt werden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien seine Festnahme aufgrund des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bzw. kriminellen Organisation an.