Gedenkmarsch in Villach: Die Glocken läuten in der ganzen Stadt

Es müssen schon Hunderte Kerzen sein, die in der Gerger Straße, an der Ecke zum Hauptplatz, angezündet wurden. Und nahezu minütlich werden es mehr.

Einige stehen gerade an der Gedenkstätte, als eine Familie mit einer Kerze in der Hand kommt und sie zu den anderen stellt: "Wie geht's dir nach all dem?" , fragt ein älterer Passant eine Frau, die ebenfalls stehen geblieben ist. "Es geht", antwortet sie. "Es dauert bis man das alles verarbeitet hat."

Selbst gebastelte IS-Flagge im Zimmer

Der mutmaßliche Täter, ein 23-Jähriger aus Syrien mit aufrechtem Asylstatus in Österreich, sitzt in der Justizanstalt Klagenfurt in Einzelhaft. Der Mann gestand den Messerangriff auf Passanten, auf die er an diesem Samstagnachmittag wahllos einstach - er habe "wehrfähige Männer töten" wollen, sagte er einen Tag danach zu den Polizisten, die ihn befragten.

Das Messer - ein Klappmesser mit zehn Zentimeter langer Klinge - kaufte er offenbar erst drei Tage vor dem Attentat.

Das Motiv? Offenbar Verhetzung durch IS-Fanatiker: Der 23-Jährige hatte Propagandamaterial des Terrorregimes Islamischer Staat auf dem Mobiltelefon, in seinem Zimmer einer Wohngemeinschaft, die er mit zwei weiteren Männern bewohnte, fanden Ermittler eine IS-Flagge, selbst gebastelt aus schwarzen Müllsäcken. auf dem Handy gespeichert war auch eine Art Beitrittserklärung zum IS in Form eines Videos. Radikalisiert wurde der Verdächtige offenbar binnen weniger Monate über Tiktok.