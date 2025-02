Schallenberg in Villach: "Wut darf nicht die Maxime unseres Handelns sein"

Es gebe keine Worte, die angemessen wären, beginnt Alexander Schallenberg , Bundeskanzler und Außenminister seine Rede anlässlich des Trauermarsches in Villach. Sein tief empfundene Anteilnahme gelte der Familie des Opfers.

Am Samstag ersticht ein 23-jähriger Syrer einen 14-Jährigen und verletzt fünf weitere Menschen und damit habe abermals "Terror einen Schatten über unser Land geworfen", der "islamistische Extremismus seine Fratze gezeigt", so der Bundeskanzler.

Die Tat mache ihn "wütend", so Schallenberg weiter. "Unfassbar wütend. Aber Wut darf nicht die Maxime unseres Handelns sein."

Gegen grausame Taten, islamistischen Terrorismus könne und werde es keine Toleranz geben. "Gerade im Namen der Toleranz behalten wir uns das Recht vor, die Intoleranz niemals zu tolerieren!" Klar sei: "Terror kennt keine Grenzen." Es gelte deshalb dem Terror ein starkes "Netzwerk der Wehrhaftigkeit und Sicherheit" entgegenzusetzen.

Jene, die versuchen würden, "Hass und Zwietracht zu säen und die ihr Gastrecht in Österreich missbrauchen, müssen selbstverständlich die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen", so Schallenberg. Bereits am Sonntag forderte Innenminister Gerhard Karner unter anderem "Massenüberprüfungen von Asylberechtigten".

Gen Ende seiner Rede dankt Schallenberg den Einsatzkräften und "dem syrischen Passanten, der Zivilcourage und Mut gezeigt und nicht gezögert hat, die barbarische Tat zu stoppen".