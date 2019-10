"Irrwitziges" Schneeband: Kopfschütteln auch bei ZAMG-Meteorologen

Auf Facebook blickt die ZAMG auf den Montag zurück, an dem wieder einmal ein Bild von den Pistenarbeiten durch das Netz ging. An diesem Tag "wurden in Kitzbühel bei Sonnenschein Tageshöchstwerte von 19 Grad gemessen. Auch auf der Resterhöhe auf knapp 1900m Seehöhe zeigte das Thermometer 18 Grad", schreiben die Metorologen.

Mit Südföhn sei es generell nicht ungewöhnlich, dass es Mitte Oktober noch einmal warm wird, jedoch sind 18 Grad schon eher am oberen Rand. "Was lesen wir heute? Am Samstag den 19.10. starten die Kitzbüheler Bergbahnen ihre Skisaison", heißt es in dem Posting.

Als Untermauerung dieses Vorhabens würden aktuell Pistenraupen Altschnee ausbringen, heißt es. "Wir sparen mit Kritik und finden, dass sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden soll", schreibt die ZAMG.