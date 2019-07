Interview: Warum Mädchen Fäuste sprechen lassen

Ein Video, das Anfang der Woche in sozialen Netzwerken kursierte, verstört. Es zeigt zehn Mädchen in einem Park in Wien-Liesing, die auf eine Gleichaltrige einschlagen. Das Opfer entschuldigt sich immer wieder, doch die anderen machen weiter. Sie filmen die Attacke sogar mit und stellen die Aufnahme danach ins Internet.

Das 13-jährige Opfer entschied sich erst nach Tagen, zur Polizei zu gehen. Es sagte aus, dass die Tat geplant gewesen sei. Angeblich wurde sie von der 14 Jahre alten mutmaßlichen Rädelsführerin sogar von Zuhause abgeholt. Gegen sie besteht der Verdacht der schweren Körperverletzung.

Der KURIER hat den Psychologen Holger Eich, den Leiter des Kinderschutzzentrums, gefragt, wie es so weit kommen kann.