Prügelnde Mädchengruppe: Rädelsführerin ausgeforscht

Im Fall jener Gruppe, die am vergangenen Freitag im Fridtjof-Nansen-Park in Wien-Liesing auf eine 13-Jährige eingeprügelt und den Vorfall gefilmt hatte, wurde jetzt die 14-jährige Rädelsführerin der Gruppe ausgeforscht, legte die Polizei den Ermittlungsstand am Mittwoch dar.

Dem Angriff der Gruppe auf die 13-Jährige dürfte ein Streit der Anführerin mit dem Opfer vorausgegangen sein. Die beiden kannten sich zumindest flüchtig, da die Verprügelte den Vornamen der 14-Jährigen nennen konnte. Die 14-jährige mutmaßliche Täterin dürfte die 13-Jährige von zu Hause abgeholt und in den Park geführt haben. Dort warteten bereits mehrere andere Mädchen - laut dem Opfer in etwa zehn.