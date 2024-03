„Missbrauch in der Kirche hat mich erschüttert“

Merken Sie die Veränderungen der Kriminalität?

Ja, wir betreuen aktuell viele Senioren. Stichwort Polizistentrick. Da kann man noch so informieren – die Täter machen das sehr raffiniert. Und die Opfer sagen: Der war so sympathisch. Natürlich, ein Betrüger muss sympathisch sein. Und bei vielen älteren Menschen ist es schon so, die sind allein. Die sind traumatisiert, die igeln sich dann ein. Wir sind auch dafür da, um zuzuhören. Und sie auch als Opfer anzuerkennen. Also: Rührt’s euch. Ihr könnt’s Hilfe kriegen.

Das Wort „Opfer“ wird bei Jugendlichen mittlerweile als Schimpfwort verwendet.

Ja leider, aber wir bleiben dabei. Wenn du einen anderen Begriff hast, wird der früher oder später auch wieder negativ ausgelegt. Gegen die Veränderung der Sprache bist du machtlos.