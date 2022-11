Internetbetrug: Steirerin um Zehntausende Euro geschädigt

Abermals ist einer Steirerin ein erklecklicher Geldbetrag durch Anlagebetrüger im Internet abgeknüpft worden. Die 39-Jährige aus Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) zahlte im September in der Hoffnung auf schnelle Geldvermehrung mehrere zehntausend Euro auf ein Konto mit Kryptowährungen ein, wie die Landespolizeidirektion am Donnerstag mitteilte. Danach wurde ihr Zugang zur Webseite allerdings gesperrt. Die Ermittlungen seien noch am Laufen, hieß es vonseiten der Polizei.

Erst in der Vorwoche wurde bekannt, dass einer anderen Steirerin - einer 43-Jährigen Grazerin - mehr als 100.000 Euro auf ähnliche Weise herausgelockt wurden. Bei diesem "Cyber Trading Fraud" hatte das Opfer das Geld bis zwischen Mitte September bis Ende Oktober in mehreren Tranchen in Kryptowährung auf eine angebliche Investitionsplattform überwiesen und konnte dann nicht mehr auf den gewonnenen Betrag zugreifen.