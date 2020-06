Gemeinderat bunkerte 2,7 Kilo Cannabis im Safe

Der „Inn Pirat“ fühlte sich rechtlich auch auf der sicheren Seite, weil er „für ordnungsgemäßen Transport und Aufbewahrung“ gesorgt habe, wie er gegenüber dem KURIER meinte. Was genau er aufbewahrt und transportiert hatte, wollte Ofer nicht verraten. Nur, dass es in einem Tresor in seiner Wohnung gelagert ist. Die Staatsanwaltschaft hielt sich ebenfalls bedeckt darüber, was sie am Montag bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt hat. Laut einem Bericht der Tiroler Tageszeitung sollen 2,7 Kilo Cannabis in dem Safe gelagert gewesen sein.

Dabei dürfte es sich um die Grundlage für die von Ofer angekündigte „Hanfbank“ handeln. Die wurde nun vor der geplanten Eröffnung am 22. Dezember geschlossen. Wollte der Politiker potenzielle Kunden glauben machen, legal Cannabis zu kaufen, wäre das laut Staatsanwaltschaft Betrug. Und andernfalls eben die Vorstufe zum Suchtgifthandel.