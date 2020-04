Innsbruck will Corona-Flugpause für Sanierung der Piste nutzen

Im Aufsichtsrat des Flughafens, der in Besitz von Stadt, Land und Innsbrucker Kommunalbetrieben steht, gibt es nun laut Stadträtin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) Überlegungen, die für den Herbst 2021 geplante Sanierung der Piste vorzuziehen. Und somit jene Zeit zu nutzen, in der „es wenig Flugverkehr gibt“.

Das würde allerdings „unglaubliches Behördengeschick, nicht nur auf Stadtebene, sondern auch auf Landes- und Bundesebene“, fordern, stellt sie klar. Es wäre aber jedenfalls sinnvoll, „die Pistensanierung vorzuziehen. Hoffen wir, dass es geht. Es wäre das richtige Signal.“

Für einen Zeitplan sei es noch zu früh, so Oppitz-Plörer, die sich aber wünschen würde, dass der Baustart noch in diesem Jahr erfolgen kann. Das wäre aber nicht nur für Behörden, sondern auch für den Flughafen selbst eine riesige Aufgabe.

Für dessen Sprecher, Patrick Dierich, ist es jedenfalls „undenkbar, dass das in den nächsten eineinhalb Monaten gelingen kann“ – also in jener Phase, in der der Flugbetrieb wohl auf jeden Fall noch still stehen dürfte. „Auch wenn das natürlich Charme hätte“, sagt er.

Der Flughafen könnte sich so zumindest weitere Einschränkungen in jener Zeit ersparen, wenn die Flugzeuge wieder in Innsbruck starten und landen können. Für die notwendigen Asphaltarbeiten wird nämlich von einer vierwöchigen Totalsperre ausgegangen.

Derzeit würden alle Möglichkeiten geprüft, so Dierich. Für ein rasches Auffahren der Baumaschinen gibt es enorme rechtliche Hürden. So muss etwa eine europaweite Ausschreibung für das 25 Millionen Euro teure Projekt durchgeführt werden.