Innsbruck-Wahl: Neue Liste Starthilfe für zwei Bürgermeister-Kandidaten

Entscheidende Stimmen

Pikant ist die neue Aufstellung am Spielfeld für die Gemeinderatswahlen im kommenden April aus mehrerlei Gründen. Der kommunalpolitische Quereinsteiger Tursky muss fürchten, dass ihm Anzengruber zumindest vielleicht entscheidende Stimmen kostet, um es überhaupt in die Bürgermeisterstichwahl zu schaffen.

Eine Entscheidung im ersten Wahlgang ist nahezu ausgeschlossen angesichts der Vielzahl an wohl antretenden Kandidaten. Die erneute Zersplitterung der Schwarzen wird zunächst einmal Georg Willi die Hände reiben lassen. Sein Image hat aufgrund der Turbulenzen in der Stadtpolitik in den vergangenen Jahren, eigenen Fehltritten und nicht zuletzt einer grünen Abspaltung ordentlich Kratzer erlitten. Mit Tursky hat er zudem einen Konkurrenten bekommen, den er nicht auf der Rechnung hatte.

Willis Chancen, zunächst nach dem ersten Wahlgang im Rennen zu bleiben, dürften sich nun erhöht haben. Sollte er es in einer Stichwahl nicht mit einem (Ex-)Schwarzen zu tun bekommen, sondern mit FPÖ-Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger, rechnen sich die Grünen gute Chancen aus, dass Willi Bürgermeister bleibt.