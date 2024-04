Aufreger im Wahlkampffinale: "Spaziergang" zu Haus von Politikerin

Gerald Depaoli ortet hinter jeder Ecke einen Skandal. Und teilweise wird der Rechtspopulist, der als Mandatar für sein „Gerechtes Innsbruck“ im Gemeinderat sitzt und dort bei der Wahl am Sonntag wieder hin will, auch fündig. Um Aufmerksamkeit zu generieren, hat er laut eigenen Angaben rund 900 Facebook-Videos in den vergangenen sechs Jahren produziert.

Zimperlich ist er bei seinen Attacken auf politische Gegner nie, der persönliche Untergriff gehört zum Repertoire. Mit einem filmischen Aufruf am Wochenende hat Depaoli nun aus Sicht von Bürgermeister Georg Willi (Grüne) den Bogen überspannt:

"Der Mob formiert sich"

„Es reicht, der Mob formiert sich bereits“, kommentierte der Stadtchef die Einladung Depaolis an seine Anhänger, zwecks Lokalaugenschein mit ihm am Montagabend einen „Abendspaziergang“ zum Haus von Willis Listenzweiter, Gemeinderätin Janine Bex, zu machen.