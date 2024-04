Innsbruck-Wahl: Fischen im Teich der Nichtwähler

Die Differenzen zwischen den am 14. April bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Innsbruck antretenden Listen sind klarerweise groß. Aber einen großen gemeinsamen Nenner gibt es. Praktisch alle haben sich zum Ziel gesetzt, Nichtwähler anzusprechen und zur Stimmabgabe zu motivieren.

Im Teich der Nichtwähler zu fischen, lohnt gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen ist das Reservoir an potenziell zu gewinnenden Stimmen groß. Bei den Gemeinderatswahlen im Jahr 2018 lag die Beteiligung nur bei 50,4 Prozent – ein Rekordtief. Das heißt, fast die Hälfte der damals 104.245 Wahlberechtigten blieb den Urnen lieber fern.

Nichtwähler zu mobilisieren, lohnt sich aber auch mit Hinblick auf ein in den vergangenen Jahren geschrumpftes Wahlvolk. Das besteht dieses Mal nur aus 100.564 Personen – etwa jeder fünfte ist nicht-österreichischer EU-Bürger. „Das Minus bei den Wahlberechtigten geht auf den Rückgang bei den österreichischen Staatsbürgern zurück, welcher durch den Zuzug von Unionsbürgern nicht kompensiert werden konnte“, wird auf Anfrage von der Stadt erklärt.

Wanderungsverluste ans Umland

Der Trend, der dahinter steht: Das Minus bei den österreichischen Wahlberechtigten korrespondiere mit dem stark ausgeprägten Rückgang der einheimischen Bevölkerung in Innsbruck, zurückzuführen in erster Linie auf Wanderungsverluste an das Umland, heißt es.

Weniger potenzielle Wähler heißt aber auch: Im Ringen um die 40 zu vergebenden Mandate ist der Wert jeder einzelnen eroberten Stimme noch größer als vor sechs Jahren. Und das gilt umso mehr, weil die Gemeinderatswahl in drei Wochen mit einer Premiere aufwartet.