Innsbruck: Rettungsfahrer mit Messer bedroht

Ein 35-Jähriger hat Donnerstagabend in Innsbruck einen Rettungswagenfahrer mit einem Klappmesser gezwungen, ihn mitzunehmen. Im Patientenraum des Fahrzeuges befand sich eine Frau mit ihrem dreijährigen Kind, die sich mit einem Sanitäter in Sicherheit bringen konnten, berichtete die Polizei am Freitag. Über den Notfallknopf wurde die Polizei verständigt. Als die Polizeibeamten eintrafen, sprang der 35-Jährige absichtlich direkt vor das Auto, das jedoch noch anhalten konnte.

Die Beamten versuchten dann den Mann zu überwältigen, er wehrte sich aber heftig und wollte flüchten. Er verletzte noch weitere zwei Beamte, wurde dann aber festgenommen. Aufgrund seines offensichtlichen psychischen Ausnahmezustandes wurde er in die Innsbrucker Klinik gebracht.