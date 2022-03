Einbrecher legten Tresor auf Gleise: Kollision mit Zug sollte ihn öffnen

Dieser Einbruch hätte böse Folgen haben können: Bisher unbekannte Täter brachen am 11. März 2022 zwischen 00:35- 00:55 Uhr in eine Klagenfurter Tankstelle ein, brachen einen Wettautomat auf und stahlen daraus Bargeld in bisher unbekannter Höhe.

Des Weiteren stahlen sie einen nicht verankerten Tresor, transportierten diesen zum Ostbahnhof und legten ihn auf den Bahngleisen ab, um ihn vermutlich durch einen herannahenden Zug zu beschädigen und so zum Inhalt des Tresors zu gelangen.

Lokführer schlug Alarm

Um 02:59 Uhr kollidierte ein Güterzug mit dem Tresor, beschädigte diesen jedoch nur leicht, so dass dieser verschlossen blieb. Der Lockführer des Zuges verständigte die Polizei.

Unter Einbeziehung mehrerer Streifen des Klagenfurter Stadtpolizeikommandos, des Polizeihubschraubers sowie der Diensthundestreifen verlief die sofort eingeleitete Fahndung bislang ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen übernimmt das Kriminalreferat.