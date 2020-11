Innsbruck: Radfahrer von Bus überrollt

Bei einem schweren Unfall in Innsbruck ist am Sonntagabend ein Radfahrer ums Leben gekommen. Wie die Tiroler Tageszeitung und Oe24 berichten, wurde ein junger Mann gegen 18 Uhr von einem Bus überrollt und verstarb noch an Ort und Stelle. Polizei, Rettung und Feuerwehr waren im Einsatz.

Der 27-Järhige dürfte r in den Fahrbereich eines Busses geraten sein. Der Busfahrer stand unter Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.