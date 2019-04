Innsbruck: Mann attackierte Sekretärin in Anwaltskanzlei

Nach der Messerattacke auf eine 25-jährige Sekretärin Montagnachmittag in einer Innsbrucker Anwaltskanzlei hat die Polizei am Dienstag nähere Erkenntnisse über den Hintergrund der Tat bekanntgegeben. Der 69-jährige mutmaßliche Täter sei "psychisch instabil" und stehe in "bestimmten Belangen" unter Sachwalterschaft, sagte ein Polizeisprecher der APA.

Letzteres war auch der Grund, weshalb der Mann in die Rechtsanwaltskanzlei gekommen sei. Auf Anordnung des Landesgerichts wurde der Tiroler inzwischen in die Innsbrucker Justizanstalt überstellt.