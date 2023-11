Unbemerkt am Flughafen Innsbruck: Klima-Aktivisten brachten Schriftzug an

Erst am Samstag waren Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Tirol aktiv. Die "Letzte Generation" sorgte beim Herren-Slalom in Gurgl für eine zehnminütige Unterbrechung. Mehrere Menschen stürmten den Zielbereich und gossen am Schnee orange Farbe aus. Sicherheitskräfte führten sie unter Buhrufen der Fans weg, eine Person wurde auch liegend aus dem Ziel gezogen.

➤ Mehr dazu hier: Skistar Kristoffersen attackierte beim Slalom in Gurgl Klimaaktivisten