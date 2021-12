Innsbruck: Budget-Kompromiss gegen grüne Bürgermeister-Fraktion

Ganz gestrichen wurde unter anderem die Neugestaltung des Vorplatzes beim Haus der Musik, der zur Begegnungszone werden soll. Die Mittel fehlten auch in der am Donnerstag präsentierten Budget-Variante, bei der auch die SPÖ und die Neos mit an Bord waren. „Jedes Jahr Verzögerung kostet 250.000 Euro“, kündigte Schwarzl an.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) stellte daher in den Raum, was denn das Wort der Gemeinderäte angesichts dieser Entscheidung wert sei. Tatsächlich hatten seine ehemaligen Koalitionspartner ÖVP, FI und SPÖ trotz Spiels der freien Kräfte im Sommer gemeinsam mit ihm den neuen Platz präsentiert und die Umgestaltung beschlossen. „Wir müssen für Projekte, die wir beschließen, die Mittel und das Personal bereitstellen“, meinte Stadtchef Willi.