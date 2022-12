Innsbruck: 18-Jähriger wurde auf offener Straße ausgeraubt

Zwei Männer im Alter von 32 und 17 Jahren sollen am späten Freitagabend in Innsbruck einen 18-Jährigen ausgeraubt haben. Sie stehen nach Angaben der Polizei im Verdacht, dem Opfer einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag, das Handy und den Reisepass aus der Jackentasche gezogen zu haben. Der 17-Jährige ist teilweise geständig, der 32-Jährige weist alle Vorwürfe von sich. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt eingeliefert.

Der 18-Jährige erstattete am Samstag Anzeige. Er gab zu Protokoll, dass ihn am Freitagabend um 23.30 Uhr in der Pestalozzistraße im Stadtteil Pradl drei Männer zur Herausgabe von Bargeld genötigt hätten. Sie hätten gedroht, ihn andernfalls umzubringen. In weiterer Folge habe ihm einer der Täter die Gegenstände aus der Jackentasche gestohlen. Aufgrund eines konkreten Hinweises des 18-Jährigen wurden in weiterer Folge der 32-Jährige und der 17-Jährige als Tatverdächtige ausgeforscht.