Inform und Volksfest: Messen ziehen Massen an

Am vergangenen Freitag öffnete das Golser Volksfest zum bereits 57. Mal seine Pforten. Das Eröffnungswochenende war trotz Hitze bestens besucht – viele Besucherinnen und Besucher waren wohl auch neugierig, wie das neue Messe-Konzept funktioniert. Statt an allen zehn Volksfesttagen findet die neue „Burgenland Expo“ nur an vier Tagen statt. Die Messe läuft seit Samstag – wer sie besuchen will, hat noch heute und morgen, Dienstag, Gelegenheit dazu.

Während die eine Messe im Nordburgenland bereits in die Zielgerade einbiegt, steht eine andere im Süden schon in den Startlöchern: Die Inform Oberwart findet heuer von 2. bis 6. September im Messezentrum Oberwart statt. Mehr als 250 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren dabei ein breites Angebot aus Wirtschaft, Handwerk, Information, Kunst und Unterhaltung. Die Messe richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen und verbindet mehrere Bereiche. Besucherinnen und Besucher können sich zu Themen wie Bauen, Wohnen, Energie oder Garten informieren und direkt mit Fachleuten ins Gespräch kommen. Gleichzeitig werden Produkte präsentiert und Beratungsmöglichkeiten angeboten.

Auch technische Entwicklungen und Angebote aus Landwirtschaft und Gewerbe sind Teil der Messe. Unternehmen stellen Fahrzeuge, Landmaschinen und Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche vor. Ergänzend informieren Organisationen über Dienstleistungen und Angebote.