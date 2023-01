In Villach gestohlener Lieferwagen nach Verfolgung in Friaul gestoppt

Zwei tschechische Staatsbürger, die einen Lieferwagen in Villach gestohlen haben sollen, sind auf der Autobahn kurz nach der Einreise in Italien gefasst worden. Die beiden Männer ohne Ausweise wurden von der Verkehrspolizei von Amaro bei Udine auf der Autobahn A23 Alpe Adria zur Kontrolle angehalten. Eine kurze Verfolgungsjagd auf der Schnellstraße endete auf der Raststätte Ledra, teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Die beiden Insassen versuchten daraufhin kurz, zu Fuß zu fliehen, berichteten die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Sie sprangen aus dem noch fahrenden Fahrzeug, das gegen einen geparkten Lkw prallte. Die Männer wurden von den Beamten aufgehalten, identifiziert und festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und einen vierfach höheren Blutalkoholspiegel aufwies als erlaubt. Die beiden Tschechen wurden wegen Hehlerei, schweren Diebstahls, Widerstands gegen die Staatsgewalt und Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt.