In Österreich sind Mordopfer überdurchschnittlich oft weiblich

Jener Täter, der am Samstagabend in Zell am See ( Salzburg) eine 20-jährige Einheimische durch mehrere Schüsse getötet hat, ist weiter auf der Flucht. Auch die Tatwaffe wird noch gesucht. Die Cobra tauchte am Montag nach dieser im Zeller See, wurde aber zunächst nicht fündig. Immerhin eine Täterbeschreibung auf Basis der Aussage einer Anrainerin gibt es: Männlich, schlank, circa 1,70 Meter groß, dunkel bekleidet und er hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen.

Über das Motiv gibt es mangels Täter noch keine Informationen, dafür umso mehr Spekulationen. Laut Medienberichten sollte das Opfer im November in einem Drogenprozess als Zeugin aussagen. Das wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen weder bestätigen noch dementieren. Auch vonseiten der Justiz gab es dazu aus Opferschutzgründen keinen Kommentar.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte Sprecherin Verena Rainer. Auch eine Beziehungstat wird nicht ausgeschlossen. Dass nach einem Verdächtigen gefahndet werde, einem gebürtigen Türken, der in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll, wurde ebenfalls nicht kommentiert.