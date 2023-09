In Fischteich gefallen: Nachbarn retteten 83-Jährige

Eine 83-Jährige ist am Sonntag in Altenfelden (Bezirk Rohrbach) bei einem Spaziergang ausgerutscht und in einen Fischteich geraten.

Sie konnte gerade noch ihren Kopf über Wasser halten, als zwei Nachbarn um 19.50 Uhr auf dem Heimweg von einem Fest vorbeikamen und sie wimmern hörten.

Der 19-Jährige und der 51-Jährige zogen die Seniorin aus dem Teich und alarmierten die Rettung, so die Polizei am Montag. Die Frau war ohne Rollator und unbemerkt von der Familie aufgebrochen.

