In der Steiermark spuken schon die Wahlgeister

Lauscht man also Eisel-Eiselsberg, könnte man meinen, die ÖVP würde Landtagswahlen vorverlegen wollen. Zumindest weg vom Mai, dem regulären Termin, das scheint fix. Oder gar mehr? Regulär stehen im März 2020 Wahlen in 286 Gemeinden (außer Graz) an. Traditionell ist die Steiermark ein Bundesland, das Kommunal- und Landtagswahlen voneinander fernhält. Davor wird es dann knapp, Wahlkämpfe über Weihnachten kommen nicht gut an. Dann bliebe noch der Spätherbst was eine Rückkehr zum alten Wahltermin wäre. Der Wahltag am 31. Mai 2015 war nämlich eine Vorverlegung, forciert von SPÖ und ÖVP.

SPÖ-Landesparteiobmann Michael Schickhofer will jedoch die laufende Periode bis zum Schluss durchmachen: Mit ihm werde es keine vorgezogenen Wahlen geben, betont er. Allerdings ließ er sich bereits im September zum Spitzenkandidaten für diese Wahlen küren. Damit war er der Erste unter den Politikern.

Doch derzeit bremst ÖVP-Chef Schützenhöfer. „Mein Bedarf an Vorverlegungen ist für das irdische Leben gedeckt“, merkt der Landeshauptmann am Freitag an, auch wenn er „Rückenwind“ für sein Wahlziel spüre, Nummer eins zu werden. „Aber den Übermut, jetzt Wahlen auszurufen, habe ich nicht. “

Dann allerdings spielt Schützenhöfer den Ball gekonnt ab, zur freiheitlichen Opposition, aber auch zum roten Partner in der Steiermark. Da würden einige die Sache anders sehen als er. „Ich mahne zur Arbeit. Aber an der Nase herumführen lasse ich mich auch nicht“, warnt Schützenhöfer. Eineinhalb Jahre Wahlkampf würde er nicht zulassen. „Das sind eineinhalb Jahre verzettelte und vergeudete Arbeit.“