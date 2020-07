SPÖ und ÖVP ziehen Wahl in der Steiermark vor

Ich glaub’, wir werden miteinander noch Zeit verbringen." Hermann Schützenhöfer schmunzelt in die Journalistenrunde – und bestätigt, was Polit-Beobachter erwartet haben: Er ist auch bei der Landtagswahl Spitzenkandidat der ÖVP.

Was er dann kundtut, überrascht: Gewählt werde nicht zum regulären Termin Ende September, sondern vor dem Sommer; vermutlich im Juni. Seine Begründung: "Sparen wir an Wahlkampf, machen wir kein Getöse, keine sinnlosen Broschüren und Versprechungen, die keiner hält. Andere Bundesländer werden bis Oktober Wahlkampf (Wien-Wahl am 11.) haben – und der ganze Bund ist in diesem Strudel mit drin."