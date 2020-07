In der Coronakrise schlägt die Stunde der Bürgermeister

Auch wenn die Entscheidungen für Corona-Maßnahmen in erster Linie auf Bundesebene, teilweise auch auf Landesebene gefallen sind: In der Corona-Krise ist auch das Vertrauen in die unterste Ebene, in die Bürgermeister, stark gestiegen. Das hat sich bereits bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark deutlich gezeigt. Das belegt nun auch eine aktuelle Umfrage des Gemeindebundes.

Bei der Gemeinderatswahl in der Steiermark hatte es am 28. Juni kaum Veränderungen gegeben. Fast alle regierenden Gemeindeoberhäupter wurden bestätigt. Was in der Wahlanalyse danach auch mit der Corona-Krise in Verbindung gebracht wurde. Da hatte das Agieren auf Gemeindeebene – gemäß den Vorgaben des Bundes – die Bevölkerung bestärkt, in ihrer unmittelbaren Umgebung keine politischen Experimente zu wagen.