In Bibione brennt es: Rauch zieht über den Strand der Österreicher

In Bibione ist am Freitag Nachmittag nahe des beliebten Badeorts ist eine Ackerfläche in Brand geraten. Der Wind fachte das Feuer immer wieder an. Wie die Kleine Zeitung berichtete, waren die Rauchschwaden von weitem zu sehen. Am Strand herrschte große Aufregung, auch unter den vielen österreichischen Badegästen.