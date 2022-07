Praterstern: Der steinige Weg vom Schandfleck zur Wohlfühloase

In den vergangenen Jahren war der Praterstern ein Hotspot für Kriminalität. Polizeieinsätze standen an der Tagesordnung. Seit April 2018 gab es 5.329 Anzeigen am Praterstern. Damals wurde dort ein Alkoholverbot verhängt, im Jahr darauf ein Waffenverbot, um durchzugreifen – und so das Image des Pratersterns aufzupolieren.

Freie Sicht

Den Platz „aufzuräumen und freizumachen“, ist laut Architekt Eric-Emanuel Tschaikner einer der wichtigsten Grundbausteine. „Durch die gestörte Sicht fühlen sich viele abends unsicher, weil die Orientierung fehlt.“ Die freie Fläche soll nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl steigern, auch Veranstaltungen könnten abgehalten werden. Bauern- und Christkindlmärkte oder kulturelle Events seien angedacht. Eine zusätzliche Fläche wird frei, wenn das Wasserspiel abgedreht wird.