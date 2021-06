Impfstraße in Klagenfurt: Es läuft "äußert schleppend"

Der Andrang zur Corona-Impfung am Fenstertag ist laut Informationen des Landes Kärnten "äußerst schleppend" verlaufen. Wie Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage sagte, seien bei strahlend schönem Frühsommerwetter so wenige Leute zu ihren Impfterminen bei der Klagenfurter Impfstraße gekommen, dass bereits am Vormittag damit begonnen wurde, die Warteliste abzuarbeiten.

Wie viel Termine nicht wahrgenommen wurden, konnte vorerst noch nicht genau beziffert werden: "Es sind aber jedenfalls schon so viele, dass man es spürt", erklärte Kurath. Den Termin einfach sausen zu lassen, sei jedenfalls kontraproduktiv: "Es wäre schon fair, wenn in so einem Fall wenigstens den Termin vorab storniert wird."